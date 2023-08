Musica e spiritualità all’alba Fra sport e mare al Gommonauta

Tra mare, sport, escursioni in gommone, idromassaggi e aperitivi, l’estate procede a gonfie vele al Bagno 49, Il Gommonauta di Riccione, davanti alle Terme. È un’ampia spiaggia dove succede di tutto: è qui, infatti che negli ultimi tempi si sono tenuti anche alcuni importanti concerti della rassegna Albe in controluce, come quelli di Federico Mecozzi, Sarah Jane Morris, Filippo e Tony Graziani.

Ed è sempre qui, al sorgere del sole, che capita pure di dare spazio pure allo spirito, partecipando a una messa, come previsto giovedì. Poi la piacevole sensazione di avventurarsi in mare col gommone, già dall’alba, abbracciando il sole. Al timone dello stabilimento balneare c’è Piero Amatori con la sua famiglia e lo staff a servizio dei bagnanti, anche per l’animazione. "La stagione è partita un po’ a rilento, ma poi ha preso il via, anche se non con la grandissima affluenza degli scorsi anni, ci sono stati però più stranieri – racconta –. Ci dividiamo tra spiaggia , bar e noleggio gommoni. Abbiamo anche l’esclusiva per il teqball. Non ci si ferma, per questo storico bagno appartenuto alla colonia Burgo, poi incorporata alle terme, c’è ora il progetto di ricostruire la piscina". I bagnanti, e tra loro le affezionate Raffaella Agostini e Barbara Urbinati, si godono l’estate "per nulla intenzionate a cambiare spiaggia".

Nives Concolino