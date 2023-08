Musica live e gusto: torna il Frogstock Gran finale con Rancore Frogstock, il festival estivo di Riolo Terme, torna con 4 serate di musica, gastronomia e divertimento. Ingresso gratuito con M.M.K., Elephants in the Room, España Circo Este e tanti altri. After show al Joker Bar con Dj Artù. Gran finale con Rancore.