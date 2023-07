Musica, verve e Nino Frassica "La comicità oggi è più rapida"

Uno show originale e coinvolgente, un viaggio musicale attraverso uno spettacolo-cabaret: domani, alle 21.15 al Parco Miralfiore, infatti, si terrà lo show del famoso attore e comico Nino Frassica, accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei formidabili musicisti. Il costo del biglietto è di 25 euro e si può acquistare sia attraverso la biglietteria del Parco Miralfiore, sia attraverso il Teatro Sperimentale di Pesaro, con il circuito Amat, al numero 0721387548. Durante la serata verranno presentati brani come Cacao meravigliao, Viva la pappa col pomodoro al quale verranno aggiunti Mamma mia dammi cento lire e sigle d’altri tempi come Portobello o musiche della pubblicità, il tutto condito con la solita verve e comicità che sempre accompagnano l’attore siciliano.

Com’è nata l’idea di questo spettacolo?

"Sono un grande appassionato di musica, come molti d’altronde; la musica è un elemento di condivisione e di coinvolgimento, ho deciso pertanto di unire alla mia impronta comicosurreale una serie di mix di canzoni famose che si legano fra di loro in maniera inaspettata. Sarà molto divertente".

Cosa vedranno gli spettatori? "Gli spettatori saranno coinvolti direttamente nei miei sketch musicali e non. Durante lo spettacolo non mancheranno le sorprese, ci sarà qualche amico che verrà a trovarmi e con lui improvviserò alcune scene. Altro però non posso dire".

Il suo è un cabaret-musicale, canterà anche lei per noi?

"Io canterò accompagnato dai Los Plaggers, band di formidabili musicisti, e sarò la vera Guast star del gruppo".

Era mai venuto a Pesaro? Cosa si aspetta dalla serata?

"È la prima volta che vengo a Pesaro, ma colleghi e amici mi dicono che c’è un pubblico caloroso che ha tanta voglia di divertirsi. Mi porto avanti, non si sa mai".

Un suo pensiero su come è cambiata la comicità da quando ha cominciato a oggi?

"La comicità di oggi è chiaramente cambiata, ma più che altro è cambiata la modalità di esibizione. Prima, infatti, i tempi erano più dilatati, potevi prenderti tutto il tempo che volevi, mentre adesso in un paio di minuti devi arrivare al punto, devi fare subito ’gol’. Il pubblico ha spesso fretta, ma tutto ciò è figlio dei tempi: internet, social, è tutto così veloce". Insomma, uno spettacolo che farà tornare indietro nel tempo, promettendo anche una piacevole serata all’insegna dell’allegria e del divertimento.

Alessio Zaffini