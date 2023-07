Niccolò Fabi, tour ’in solo’ "Cerco rapporti diretti"

di Carlotta Benini

Torna in Romagna, una terra che, dice, gli sta particolarmente a cuore, per due date speciali: una in solo e una con un ensemble classico. Niccolò Fabi domani sera alle 21 inaugura a Cesenatico la stagione concertistica dell’Arena Cappuccini portando uno show intimo e suggestivo, in cui ripercorre i suoi maggiori successi insieme ai brani dell’ultimo album ‘Meno per meno’. Il disco contiene anche il brano ‘Andare oltre’, che si è di recente aggiudicato la Targa Tenco per la miglior canzone. Sabato sera sarà invece a Russi (Ra) ospite del ‘Rave classico’ del maestro Enrico Melozzi, una maratona notturna nel segno di Bach, Mozart e Beethoven. ‘Meno per meno’ è un disco che nasce proprio dall’incontro del cantautore con l’eclettico direttore d’orchestra abruzzese: insieme scorso hanno dato vita a un memorabile concerto all’Arena di Verona, a cui è seguito un tour teatrale con tutto l’ensemble sinfonico.

Fabi, ora torna sul palco accompagnato solo dalla sua chitarra e dal piano: aveva esigenza di ritrovare una dimensione live più intima?

"Dopo il tour orchestrale, primo vero tour del genere, tornare alla dimensione solitaria è stato il mio ‘andare oltre’. È bello ritrovare quel tipo di intimità con il pubblico in luoghi speciali come quelli scelti per questa tournée ’in solo’: rassegne e festival organizzati in piccoli borghi, castelli, nella natura e in alta quota".

Andare oltre "è una condanna", canta nel suo ultimo singolo. Può essere anche un’occasione di rinascita, personale e artistica?

"Ogni canzone, quando diventa pubblica, assume un significato diverso per ogni singola persona. Sicuramente ‘Andare oltre’ è una canzone sull’autorizzarsi a essere ancora felici dopo una grande separazione o un grande cambiamento".

Due album e ora un brano che si aggiudica la Targa Tenco: cosa rappresenta per lei questo nuovo riconoscimento?

"Non credo esista la possibilità oggettiva di mettere in classifica la qualità delle canzoni. Gioisco più del significato simbolico di questo riconoscimento. Per chi scrive canzoni ed è fuori dai circuiti mediatici radiotelevisivi la Targa Tenco non è un premio qualsiasi. È forse il più significativo".

Meno per meno per Niccolò Fabi fa...?

"Sempre più".

Cosa la lega alla Romagna?

"La Romagna da sempre mi accoglie con grande affetto e partecipazione. Tornare è sempre bello, tornare adesso è ancora più significativo, dopo il duro colpo subito da questa terra, e spero che possa essere per il pubblico un’occasione di musica speciale e intima".