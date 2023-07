Noi, bagnini di vecchia data All’Italia mare e musica

E’ una storia che arriva da lontano, mai uguale a se stessa, quella del Bagno Italia di Lido degli Estensi e della sua titolare Paola Fogli, al timone insieme al fratello Giovanni e ai loro figli. Nonostante le complicate condizioni climatiche la stagione 2023 presenta il ’segno più’. "Alla spiaggia dedichiamo quante più cure possibili – racconta Paola Fogli -, seguendo la nostra natura di ‘bagnini’ di vecchia data. Abbiamo gestito il bagno Vascello dal 1985 e il bagno Italia dal 2000, da quando ancora c’era solo la spiaggia: per questo cerchiamo di valorizzarla come merita. Negli anni attorno alla spiaggia è cresciuto tutto quello che vediamo ora, a partire dalla ristorazione". Il Bagno Italia è l’unico di Lido degli Estensi a offrire un servizio piscina ad accesso gratuito, oltre al ristorante con specialità di pesce e forno a legna. Non manca poi l’intrattenimento, con animazione per bambini tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, acquagym in una delle piscine tutte le mattine, domenica esclusa; completano il quadro le serate musicali. "Quando abbiamo iniziato avevo 25 anni - prosegue la titolare - e appunto c’erano solo le spiagge, curatissime ache grazie all’attenzione degli stessi clienti: tutti erano consapevoli di quanto la spiaggia fosse un bene comune. Cosa è cambiato da allora? C’è chi sembra non avere rispetto di ciò di cui può disporre gratuitamente. Un bene che è a disposizione di tutti non deve per forza essere dilapidato".

Lucia Bianchini