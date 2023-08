Nord Marine, tante novità Un Bagno per tutti i gusti

Spiaggia, ristorante e cocktail bar: lo stabilimento balneare 16-17 Nord Marine è sicuramente uno dei Bagni più innovativi della spiaggia del lungomare Mameli di Senigallia, dove non mancano campi da gioco e la possibilità di pernottare in un B&B convenzionato e naturalmente fronte mare.

Uno stabilimento balneare adatto a tutte le fasce d’età: "Negli ultimi anni la spiaggia è diventata il luogo dove trascorrere l’intera giornata, notte compresa – spiega Daniele Canu, titolare dello stabilimento – da qui l’esigenza di rinnovarsi e trasformare il Bagno in un ristorante, snack bar, ma anche discoteca sotto le stelle".

Tutte caratteristiche che non mancano ai Nord Marine, dove ogni week-end si organizzano eventi per aumentare i servizi a disposizione dei clienti.

"Siamo qui in vacanza – spiegano Nicoletta Gresta e Nicola di Luca di Urbino – abbiamo trovato uno stabilimento ben attrezzato sia per quanto riguarda i servizi in spiaggia che per il ristorante, siamo molto soddisfatti della nostra scelta".

Un giudizio positivo arriva anche da Cristina e Michele di Modena: "Siamo qui per la prima volta, abbiamo scelto dal web e dobbiamo dire che possiamo ritenerci più che soddisfatti per tutto quello che ci viene offerto in questo stabilimento, con attrezzature nuove e all’avanguardia su tantissimi servizi sia rivolti ai giovani che alle famiglie".