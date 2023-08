Note all’antico mulino Il post folk di Cottifogli

Approda a Castel Bolognese la rassegna ’In mezzo scorre il fiume’ che porta in una Romagna incantanta nei percorsi tra musica, arte e natura in luoghi splendidi dell’Appennino tosco-romagnolo, ma anche in luoghi suggestivi di pianura.

L’appuntamento di stasera 21.15 con Luisa Cottifogli è nell’incantevole Molino Scodellino (via Canale, 7) piccolo ’segreto’ da scoprire grazie al lavoro dell’associazione Amici del Mulino Scodellino.

La serata si intitola ’Rumì, viaggio in una Romagna incantata’: sul mulino del 1300 riportato alla vita, vengono proiettate direttamente le video installazioni e le luci dell’artista visivo Andrea Bernabini, famoso per i suoi video mapping sui monumenti di Ravenna e su altri edifici in Italia e all’estero, mentre l’orchestrazione di Gabriele Bombardini con chitarre e live elettronics crea paesaggi sonori sui quali ricama la voce evocativa di Luisa Cottifogli con suoni simil-strumentali e parole di antiche poesie e testi tradizionali in lingua romagnola, ispirati dalla ricerca dello studioso linguista ed etnomusicologo Giuseppe Bellosi.

"Rumì d’ Santa Mareja", come lo chiamava la gente (il ’romeo’ di Santa Maria) era un mendicante realmente vissuto nella bassa romagnola a metà ‘800, un viandante che cantilenava un’orazione alla Madonna per riceverne in cambio qualcosa da mangiare. Ispirandosi a quel personaggio e alla tradizione la Cottifogli ha creato le musiche del progetto. Ne è nato un lavoro fra tradizione e linguaggio contemporaneo è una dichiarazione d’amore alla terra di Romagna, particolarmente attuale ora. L’evento unisce, quindi, suoni contemporanei e parole di un mondo passato. Prima del concerto, alle 19, c’è l’imperdibile visita al Molino Scodellino (via Canale 7). Si può mangiare e bere agli stand allestiti in loco.