Note d’arpa a Monte Castellaccio

Il cartellone ’In mezzo scorre il fiume’ propone per domani un percorso tra musica e natura. Si parte da Imola alle 5,30 (viale Romeo Galli angolo via Atleti Azzurri) per un percorso che porta al Parco delle Acque Minerali e prosegue fino a Monte Castellaccio, luogo di insediamento di un villaggio dell’età del bronzo. Qui al sorgere del sole musice di Marianne Gubri, arpista bretone.