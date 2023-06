Notte Celeste 2023, la festa delle terme in Emilia Romagna: il programma del weekend

Bologna, 23 giugno 2023 – Rimarranno aperti fino a mezzanotte i 23 centri termali dell’Emilia Romagna: dagli Appennini al mare e le città d’arte, nel weekend va in scena ‘La Notte Celeste’, la grande festa dedicata al wellness e alla salute che ha per protagonista le acque più salubri che ci siano.

Dal 23 al 25 giugno, l’Emilia Romagna riparte con un intero weekend a misura di benessere. Trattamenti e day spa, visite guidate e laboratori per i bambini (come il Bosco degli Gnomi o la Festa delle Farfalle): sono oltre 100 gli eventi speciali in programma nelle 19 località termali sparse un tutta la regione.

Dalle verdi vallate dell’Emilia alle spiagge della Romagna, il programma della festa prevede piscine termali sotto le stelle, musica dal vivo, cene e aperitivi nelle piazze e occasioni di svago a misura di famiglia, bambini compresi. Ma soprattutto, tariffe scontate per immergersi nelle Spa più esclusive. Ecco tutto quello che c’è da sapere su ‘La Notte Celeste 2023’.

Corsini: “La grande festa italiana del benessere”

“Dopo gli eventi drammatici che hanno colpito l'Emilia-Romagna, ‘La Notte Celeste’ rappresenta un segnale di positività e di volontà di andare avanti”, dice Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo. “Le Terme dell'Emilia-Romagna hanno fatto un grande lavoro – continua – e sono pronte ad ospitare e a coccolare gli ospiti e lo dimostrano subito con un evento unico: è la grande festa italiana del benessere. Chi vuole stare vicino all'Emilia-Romagna, lo può fare in un modo molto semplice: venire a trovarci ed essere accolti con la cordialità e la gentilezza che contraddistinguono la nostra terra". È uscita nei giorni scorsi anche la nuova ‘Guida delle Terme dell'Emilia Romagna’, una vera e propria guida turistica che illustra tutti i centri termali del territorio regionale, con informazioni utili sugli itinerari da fare, le escursioni enogastronomiche, i percorsi nella natura, ma anche i luoghi d’arte da visitare e tante altre curiosità del territorio. La guida si può richiedere al numero verde 800.88.88.50.

Eventi e prezzi speciali: il programma

Le 19 località termali dell’Emilia Romagna offriranno una serie di eventi da venerdì 23 a domenica 24 giugno, con occasioni di salute, relax e benessere a prezzi speciali. Dalle degustazioni e gli aperitivi a bordo vasca, fino alle tante feste che animeranno le piazze, ma anche visite guidate, tanta musica e animazione per i bambini. Dal Parmense alla Romagna, gli amanti delle terme potranno vivere tre giorni di relax e scoprire l’importante patrimonio termale, pronto a ripartire dopo l’alluvione.

“La Notte Celeste – fa sapere Lino Gilioli, presidente del Consorzio del Circuito Termale dell’Emilia Romagna (Coter) – è l’appuntamento più importante della stagione con i nostri stabilimenti termali ancora più belli e accoglienti e suggestivi sotto le stelle. Sarà l’occasione per far scoprire al grande pubblico che le terme sono un luogo di vacanza, ma anche benessere e salute, tra cure termali e cura del corpo”. Un esempio? Cena celeste in piazza a Castrocaro Terme (sabato 24 giugno), dove tutti i commensali dovranno pensare solo alle stoviglie, rigorosamente di ceramica bianca.

La Notte Celeste: tutti gli appuntamenti

Dalle vasche idromassaggio in giardino delle terme parmensi di Monticelli alle salutari acque salsobromoiodiche di Porretta Terme, nel Bolognese, alla lunga serata di divertimento sul Lungomare Italia del romagnolo Lido delle Nazioni.

In tema con il colore della kermesse, i centri termali si vestono di celeste e propongono moltissime attività: dai trattamenti benessere per viso e corpo, allo scrub al sale celeste, all’ingresso ai percorsi e alle piscine termali, passando per i pacchetti benessere.

Nella regione del buon cibo, anche l’enogastronomia si tinge del colore dell’acqua: non mancano infatti cene, apericene e cocktail celesti. “La Notte Celeste è dunque l’esaltazione del benessere termale e del wellness in tutte le sue forme – spiegano gli organizzatori – come lo sport, il divertimento e il relax più puro. Ed è anche un’esperienza da godersi in solitaria o da condividere con la famiglia, gli amici e in coppia”.

Sono più di 100 gli eventi in calendario per ‘La Notte Celeste 2023’, ecco tutti gli appuntamenti dei 24 centri termali dell’Emilia Romagna: qui il calendario completo.