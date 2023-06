Nuovi amici e salsedine Il Bagno Ines conquista

Il Bagno Ines a Villamarina di Cesenatico è un punto di riferimento per tante famiglie con bambini, ma è frequentato anche dai giovani e dalle coppie che apprezzano la terrazza ’Playa del Sol’, in un ambiente glamour affacciato sull’Adriatico. Il lido è dell’operatore turistico Andrea Falzaresi della catena Club Family Hotel ed è gestito dal figlio Gabriele che si avvale di uno staff di giovani molto simpatici e disponibili, come ci racconta Elisabetta Bonazza, impiegata di Torino, in vacanza con le figlie Diana di 5 e Mia di 3 anni: "Ci siamo trovati benissimo ed infatti ci siamo già informati per tornare una settimana in agosto; qui tutti sono gentili e ospitali, in un clima ideale per i bambini, così come l’Hotel Tosi Beach dove siamo alloggiati". Laura Vincenti, anch’essa torinese, lavora nel reparto cosmesi di una farmacia ed è felice con il suo piccolo Federico di 4 anni: "E’ un’esperienza bellissima ed anche a noi piacerebbe tornare, perché ci sono tanti servizi ed i ragazzi sono eccezionali, con gli animatori sempre vicini". Maria Chiara di Bologna ha scelto invece il Bagno Ines per una mini vacanza all’insegna del relax con il figlioletto. Francesca Amistadi di Borgo Chiese in provincia di Trento, è invece scesa in Adriatico assieme ai figli Elisa di 11 e Gianluca di 5 anni: "Abbiamo trovato un ambiente ideale, in cui siamo coccolati, i figli qui possono fare nuove amicizie e giocare praticamente sempre, così come noi mamme stringiamo amicizia e ci facciamo compagnia in spiaggia e nella piscina del Tosi Beach".

Giacomo Mascellani