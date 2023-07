Offagna si veste a festa e diventa lucente Tuffo nel Medioevo con giocolieri e dame

Un tuffo nel tempo. Tornano oggi le feste medievali a Offagna (Ancona), giunte alla 36esima edizione. Il borgo medievale tornerà ad animarsi con giullari, artisti, menestrelli, popolani che annunciano, quest’anno, "il Paese di virtù lucente".

Alle 20 è prevista la cerimonia di apertura con i quattro rioni Croce, Sacramento, San Bernardino e Torrione. Alle 22 la grande parata per le vie del borgo con le compagnie di artisti che si esibiranno in questi giorni: Gruppo Storico Offagna, La Corte dei Miracoli, Signo Gladii, Catene Ardenti e la Compagnia dei Folli. Le feste medievali, che proseguono fino al 29 luglio, animeranno il centro storico tutti i giorni a partire dalle 18,30 fino a tarda sera e ogni sera dalle 21.30 tornano animazioni tipiche nel parco della Rocca: abilità nel tiro con l’arco e giochi per bambini