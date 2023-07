Otello di Shakespeare, una trama di sospetti, veleni e calunnie nella lettura scenica di Alessandro Haber

Nuovo appuntamento con il festival ’Shakespeare nel parco’, a Villa Vitali, a Fermo. Stasera alle 21,15 spazio alla lettura scenica di Alessandro Haber con ’Otello’, assieme a Fausto Costantini, Elena Ferrantini, Matteo Rizzi. La particolarità di questa lettura è che rappresenta una forma di spettacolo vera e propria.

Shakespeare con il suo ’Otello’ mette in scena una sottile trama di sospetti, veleni e calunnie che coinvolgono il Moro Otello, abile e famoso generale al servizio della Repubblica di Venezia, l’innocente Desdemona, il giovane Cassio e Iago, la mente malvagia. I morti non mancano, compreso Roderigo, ucciso per sbaglio. Solo dopo la tragedia Otello scoprirà la verità e il terribile inganno di cui è rimasto vittima...