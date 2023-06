Paolo Cevoli fa ridere e riflettere con ’Il sosia di Lui’

Torna questa sera LIBeRI, la rassegna letteraria organizzata nel Parco ’Villaggio della Speranza’ di Villa Pallavicini a Bologna. Ospite, alle 21, sarà Paolo Cevoli, che presenterà al pubblico, in un frizzante e irriverente dialogo con il giornalista Francesco Spada, la sua ultima opera: Il sosia di Lui (ed. Solferino). Il libro racconta le vicende di Pio Vivadio, meccanico riccionese che, a causa della sua incredibile somiglianza con Mussolini viene costretto a prestarsi come controfigura per gli eventi a cui il Duce non ha voglia di partecipare. Un libro arguto, ironico e tagliente racconta una Romagna del ventennio ricostruita alla perfezione, in cui il fascismo rivive ma come farsa che non mancherà di fare ridere e riflettere.