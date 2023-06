Passaggi Festival, fra libri e musica Cinque giorni per la cultura

di Tiziana Petrelli

Saranno oltre duecento gli ospiti dell’XI edizione di Passaggi Festival, la manifestazione dedicata ai libri in programma a Fano dal 21 al 25 giugno, con ingresso gratuito a tutti gli eventi. A ricevere il Premio Passaggi sarà lo storico Franco Cardini (256) che presenterà il saggio ’Le vie del sapere’, edito da Il Mulino. L’altro riconoscimento del festival, il Premio giornalistico ’Andrea Barbato’, sarà assegnato, d’accordo con Ivana Monti Barbato, alla giornalista Lucia Annunziata (226) che porterà a Fano il suo ultimo libro ’L’inquilino. Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi del sistema politico’ (Feltrinelli). La terna si completa con il Premio Fuori Passaggi assegnato a Malika Ayane (256) con il suo libro ’Ansia da felicità’ (Rizzoli). Cinque giorni di festival; 142 eventi; 184 ospiti; 16 rassegne librarie, 96 libri in cartellone; 68 case editrici coinvolte; 120 persone - in gran parte giovani under 35 - impegnate nello staff: sono i numeri di un’edizione che raccontano la passione per la cultura della città di Fano, più di tante parole. Tanti gli argomenti affrontati dalla mattina presto alla notte inoltrata, nelle 12 sedi del festival, disseminate fra centro storico e lungomare. Si parlerà della Russia alle prese con una libertà sconosciuta ai tempi degli accordi tra Gorbacëv e Reagan, nel romanzo d’esordio di Natasha Stefanenko ’Ritorno nella città senza nome’ (Mondadori) ma anche della guerra in Ucraina con l’inviato Luca Steinmann che offre il punto di vista di giornalista al fronte con i soldati russi. Altro tema centrale quello affrontato da Nando Dalla Chiesa col suo ’La legalità è un sentimento’ (Bompiani). Non mancherà poi la politica: Piero Ignazi presenta ’Il polo escluso. La fiamma che non si spegne: da Almirante a Meloni’ (Il Mulino) e si confronterà con il ‘padre’ della svolta di Fiuggi, Gianfranco Fini. Filosofia, scienze sociali, arte, scienza, Intelligenza artificiale e tecnologie digitali sono altri temi affrontati nelle diverse rassegne. Spazio anche alla musica con i ritmi folk rock della Bandabardò che presenta la biografia ’Se mi rilasso collasso. Trent’anni di storia di una band improbabile’ (Baldini+Castoldi). Libri di ogni genere, come quello di Sabina Guzzanti, ’ANonniMus’ (HarperCollins), distopico e illuminante, oppure quello di Paolo Borzacchiello e Paolo Stella ’Colleziona attimi di altissimo splendore’ (Mondadori) per imparare a superare i momenti bui e trovare lampi di felicità.