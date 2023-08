Patata Rossa di Sompiano, la festa del gusto Menu a tema all’ombra dell’Alpe della Luna

Ai piedi dell’Alpe della Luna, a Borgo Pace, si celebra la Festa della Patata Rossa di Sompiano, sui colli della provincia di Pesaro e Urbino. Il tubero, che deve seguire un preciso disciplinare ed essere coltivato entro i confini comunali. Eventi, stand gastronomici e menù a tema andranno avanti fino a domenica sera: sarà possibile gustare la patata rossa in tanti piatti della tradizione, che danno il meglio in abbinamento con questo ingrediente a km zero: questa patata ha tra le proprie doti il conservare intatte le proprie caratteristiche anche dopo la cottura. Il must sono gli gnocchi, ma la Patata Rossa di Sompiano si presta alle ricette più fantasiose, come dolci e frittelline.

Andrea Angelini