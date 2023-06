Pesaro riapre gli ombrelloni "I clienti? Li porterà il bel tempo"

Una partenza un po’ ’diesel’, quella della stagione balneare a Pesaro, che a detta dei bagnini potrebbe migliorare un po’ verso luglio ed agosto: "Ancora non ci sono molti turisti, anche perché non ci sono molti soldi — dice Marco Fava, dei Bagni La Palma –. Il tempo, sicuramente, non è dalla nostra parte, ma per quello non si può fare nulla se non sperare". Ancora, infatti, le ferie non sono arrivate e chi viene in vacanza si concede un breve week end per rilassarsi prima di una nuova settimana di lavoro.

"Siamo venuti qua dopo aver portato i miei genitori a Rimini — racconta Alessandro Bono, con la compagna Elisa e la piccola Vittoria –. Noi siamo di Brescia e a Pesaro non ci eravamo mai venuti, ne abbiamo approfittato data la vicinanza a Rimini. In più, qua ci sono alcuni nostri amici e un fine settimana in relax non fa mai male". C’è chi, invece, sfrutta un po’ la bassa stagione e il fresco per farsi due settimane fuori, come un gruppo di simpatiche signore provenienti da Livigno: "Pesaro è veramente bella, nulla da ridire — dicono da Bagni Baronciani –. Noi siamo operatrici turistiche, lavoriamo nel settore alberghiero e bisogna dire una cosa: a Pesaro, nelle spiagge, c’è poca animazione. Bisognerebbe puntare molto su balli di gruppo e risveglio muscolare, ma per il resto, dal 4 di giugno ad oggi, ci siamo trovate molto bene".

Una stagione un po’ "ballerina", instabile, che però nulla toglie a chi, per passare un po’ di tempo in totale tranquillità, sosta in città.

Alessio Zaffini