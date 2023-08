Pizze di Marca, di borgo in borgo Un tour fra vini e sapori tipici

C’è la pizza farcita con le alici di san Benedetto del Tronto, mica del Cantabrico, quella con il prosciutto Dop di Carpegna, un’altra che valorizza la Casciotta d’Urbino dop al posto della solita mozzarella, altre guarnite con coppa di testa e altri salumi marchigiani e su tutto l’olio extravergine di oliva, che sia di Tenera Ascolana o Cartoceto Dop o comunque localissimo: sono le pizze di Marca, da impasti marchigiani a lunga maturazione e farcite solo con prodotti locali, una sorta di disco volante saporoso che promuove tutta la gustosa diversità di questa Regione. Il progetto è di Linfa, azienda per l’agroalimentare della Camera di Commercio Marche, ed è coordinato da Otello Renzi, che definire sommelier è poco. È lui che assieme ai pizzaioli combina gli ingredienti più diversi per ottenere pizze uniche al mondo ed è lui che promuove l’abbinamento con i vini Doc del territorio, altra particolarità unica. In questo periodo e fino a ottobre chi viene nelle Marche potrà testare la bontà del progetto.

A cominciare da domani quando a Mondavio, in provincia di Pesaro-Urbino, al ristorante La Palomba proporrà, tra l’altro, la ’Ducale’, in omaggio ai castelli del Ducato, farcita con frittata morbida di tartufo nero estivo e polvere di prosciutto di Carpegna Dop, abbinata a un vino di gran classe come il Guerriero Bianco Marche Igt dell’azienda Guerrieri. Domenica 27 agosto appuntamento ad Ascoli Piceno con la degustazione gourmet, a cena, alla pizzerie Clorofilla dove viaggia la pizza della Marca picena a base di acciughe di san Benedetto del Tronto, mentre la pizza dedicata alle colline marchigiane valorizzerà il ciauscolo Re Norcino, le patate di Colfiorito e l’olio evo di tenera Ascolana.

Mercoledì 30 agosto si va in provincia di Macerata alla pizzeria gourmet ’La Biga’ con la pizza della Marca maceratese a base di pomodoro occhio di bue e battuto di olive verdi ascolane, mentre il Biroccio di Filottrano (Ancona) propone l’1 settembre alle 20,30 un percorso degustazione di pizze gourmet originalissimo: la pizza Filottrano con impasto di farina del molino fagioli, casciotta d’Urbino, erbe di campo ‘strascinate’, mentre la pizza della Marca anconetana sarà insaporita dalla mozzarella Trionfi Honorati di Jesi con cipolla di Castelleone di Suasa caramellata, ciuffi di ricotta Marche, sale di Fabriano presidio Slow Food. Ma il calendario è ricco di altri appuntamenti visitabili sul sito di Pizze di Marca.

d. e.