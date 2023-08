Plastic free e tanti servizi Così si attirano i giovani

Il Bagno Sport è uno dei lidi più gettonati ed innovativi della spiaggia di Cesenatico centro Levante. Qui la famiglia e lo staff di Fulvio Sanulli sono riusciti a creare un ambiente all’avanguardia, dove oltre alle famiglie ci sono tanti giovani. Il Bagno Sport è uno dei primi lidi in Italia ad aver eliminato le bottiglie di plastica e distribuito ai clienti borracce d’acciaio, con le quali fare il pieno di acqua fresca e bevande. È un’attenzione all’ambiente che premia, così come piace la cura del verde e la collocazione di tamerici, dove i giovani prendono il sole sui lettini senza affittare l’ombrellone. Ci sono anche tante opportunità per praticare lo sport preferito, i servizi sono veramente tanti ed il personale accoglie gli ospiti con il sorriso e l’allegria. Fra i giovani ci sono Giulia Bonuomo, assieme alle amiche Jasmine e Angelica: "Qui ci sono tante ragazze e ragazzi simpatici e che conosciamo, c’è una bella atmosfera fra amici, nulla è banale e tutti i venerdì sera c’è una festa con musica assolutamente imperdibile". Luna Benini è una giovane mamma che ama trascorrere qui le giornate assieme al piccolo Leonardo di due anni e mezzo: "Riesco a godermi l’estate insieme al cucciolo, che è ovviamente impegnativo, ma al Bagno Sport è anche possibile trovare gli spazi dove rilassarsi". Nelle giornate di calura al Bagno Sport i nebulizzatori sono richiestissimi: "Qui ce ne sono tanti – dice Mara Francesconi –, ed è un’ottima idea per avere un pò di fresco mentre siamo sui lettini".

Giacomo Mascellani