Playlist dell'Estate, 5 Consigli Musicali di Francesco Moroni

Francesco

Moroni

Continua la playlist dell’estate con cinque consigli musicali ogni settimana in questo spazio dedicato ai lettori. Oggi partiamo con ‘Asereje’, tormentone delle Las Ketchup targato 2002, uno di quei brani che già alle prime note fanno pensare al mare e alle vacanze. Come pezzo appena uscito, invece, occhi (e orecchie) puntati su ‘Disco paradise’ del trio Fedez, Annalisa e Articolo 31, tra i brani destinati a diventare il must di quest’estate. Come pezzo italiano torniamo ad alzare il livello culturale e allora la scelta va su ‘Je So’ Pazzo’ di Pino Daniele: sole, cielo azzurro e il golfo di Napoli a fare da sfondo. La canzone straniera della settimana è ‘Brzp Music Session vol.52’, successo latineggiante di Bizarrap con Quevedo, che ha dominato le classifiche e si sposa perfettamente con la calura di luglio. Ultimo, ma non ultimo, il pezzo ‘random’: ecco allora ‘Abbronzatissima’, hit estiva senza bisogno di presentazioni firmata Edoardo Vianello. Playlist: Las Ketchup, Asereje; Fedez, Annalisa & Articolo 31, Disco paradise; Pino Daniele, Je So’ Pazzo; Bizarrap & Quevedo, Brzp Music Session vol.52; Edoardo Vianello, Abbronzatissima.