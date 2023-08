Porto Sant’Elpidio accende i colori Arriva la Notte + Rosa della Riviera

La serata più attesa dell’estate è arrivata: ’La Notte + Rosa della riviera Marchigiana’ sbarca a Porto Sant’Elpidio oggi con una serie di eventi collocati in vari punti del litorale, così da abbracciare l’intera costa elpidiense da nord a sud.

Dalle 20 si accenderanno i primi suoni in tutti i punti spettacolo della città, mentre dalle 19 sarà possibile cenare grazie al foodtruck posto sul lungomare Trieste, in corrispondenza del centro città. Poi sarà sempre più festa, con l’evento centrale alle 23.30 in piazza Garibaldi, dove si esibirà il vincitore di Amici 2022 Luigi Strangis, e con le diverse tribute band che invece suoneranno nelle altre postazioni a partire dalle 22: in via Regina Elena il tributo ai Coldplay; in pineta quello a Renato Zero; sulla piattaforma del lungomare Faleria ci sarà la Jovaband, mentre sempre nei pressi del lungomare sud ci si potrà scatenare a suon di rock col tributo ai Guns N’ Roses.

Alle 21.30 prenderanno il via anche le esibizioni delle scuole di ballo, alla "Rotonda" e sulla piattaforma in viale Trieste; ci sarà anche il Mago Cristian con le sue illusioni e giocolerie alla quadrata del lungomare centro, senza dimenticare alle 21.45 il cabaret di Elisabetta Sabbatini all’incrocio tra via Marina e via Ancona, nel quartiere Faleriense. Al piazzale dell’Orfeo Serafini sarà allestita ’Una città per bambini’, area interamente dedicata ai più piccoli, con gonfiabili e attrazioni che permetteranno a tutte le famiglie un momento di svago e divertimento in piena sicurezza. In una serata così ricca di eventi non potevano mancare i mercatini, lungo le principali vie della città sia in centro sia sul lungomare, così come i negozi, che rimarranno aperti e saranno allestiti a tema con la speranza di vincere il premio finale dedicato proprio alla miglior vetrina della festa.

Per l’occasione saranno in campo offerte speciali e promozioni solo per questa notte, la più rosa di tutta la riviera marchigiana. Ce n’è per tutti i gusti, dunque, a Porto Sant’Elpidio: l’amministrazione comunale invita tutti a partecipare a quella che sarà la notte più lunga, divertente e gioiosa dell’estate

Nel corso della settimana, intanto, l’evento è stato anticipato dall’anteprima di lunedì - col concerto in piazza di Elettra Lamborghini, che ha registrato un boom di presenze - e venerdì con lo spettacolo a tema anni ‘80-’90 dei discoteca 89, interamente organizzato dal quartiere Faleriense. Una intera settimana ricca di proposte per salutare l’estate nel migliore dei modi.

Nadir Tomassetti