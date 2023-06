Prima nazionale di "TzaTziKi - Ricette per esploratori dell'anima" al Fienile Fluò di Bologna

Stasera dalle 22 all’interno di ’Scena Natura – Dialogo tra le arti e il verde’, in programma al Fienile Fluò di Bologna in via di Paderno 9, andrà in scena la prima nazionale di ’TzaTziKi - Ricette per esploratori dell’anima’. Lo spettacolo di Manuela De Meo e Angelica Zanardi (che oltre a recitare è anche la regista della rappresentazione) e le musiche dal vivo eseguite da Marco Muzzati è un viaggio dentro noi stessi attraverso ingredienti semplici ed esotici che raccontano posti lontani. Biglietti dai 12 ai 15 euro.