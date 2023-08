Quella ’playa’ dei Righeira domina ancora

Francesco

Si parte subito con ‘Vamos a la Playa’ dei Righeira, datato 1983: è questo il pezzo pescato dal passato che apre una nuova settimana di consigli musicali per ‘La mia playlist’ del Carlino. Altri cinque brani tutti da ascoltare per caricarsi di energia positiva, la stessa che emanano Irama e Rkomi in ‘Hollywood’, contenuto nell’album da poco uscito ‘No stress’.

Come successo italiano scegliamo invece ‘Salirò’ di Daniele Silvestri, per quello straniero oggi tocca a ‘You don’t love me (No no no)’ di Dawn Penn. E, come ultimo pezzo in scaletta, quello scelto senza particolare logica, ci affidiamo a ‘Guasto d’amore’ di Bresh.

Riassumendo Playlist per chiudere questa settimana ferragostana: Righeira, Vamos a la Playa; Irama e Rkomi, Hollywood; Daniele Silvestri, Salirò; Dawn Penn, You don’t love me (No no no); Bresh, Guasto d’amore.