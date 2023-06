Questa sera all’anfiteatro romano in scena ’Nell’abbraccio di Penelope’

Questa sera alle 21.30 a Urbisaglia (Macerata), all’interno del cartellone ’Tau Teatri Antichi Uniti’, va in scena ’Nell’abbraccio di Penelope’ che esprime tutti i significati mitologici e simbolici che ritroviamo nell’Odissea di Omero. Unendo, però, approfondimento filologico con momenti di stand-up commedy. Sul palco Paola Giorgi e Cesare Catà, mentre la musica è composta ed eseguita dal vivo da Andrea Yanez Gasparini e Adriano Brando Alessandrini. L’attenzione qui si sposta dall’eroe omerico Ulisse alla figura di Penelope, sullo sfondo del poema ma centrale come archetipo di forza. L’ingresso allo spettacolo nell’Anfiteatro Romano è gratuito e prima dell’iniziosarà possibile cenare e visitare il Parco Archeologico di Urbs Salvia (per info 0733 506566).