Quintana di Ascoli, la Notte dei Cavalieri all'ombra delle Cento Torri

Ascoli è pronta a immergersi nella storia. Torna la Quintana e, all’ombra delle cento torri, la febbre è già alta. Questa sera si correrà l’edizione in notturna della giostra attorno alla quale ruotano emozioni, tensioni, sentimenti che, per due volte all’anno, dividono la città. Ii sei sestieri si contenderanno il Palio, ovvero il drappo realizzato stavolta dall’artista ucraina Olena Panasiuk. Si comincia alle 19.15, quando il corteo storico muoverà da piazza Ventidio Basso per dirigersi verso il campo dei giochi. Qui poi, il testimone passerà ai cavalieri che si daranno battaglia per la conquista del Palio. La giostra consiste nel colpire con la lancia, in tre consecutivi assalti da ripetersi per tre volte ogni turno (le cosiddette ‘tornate’), il bersaglio del saraceno posto al centro della pista.