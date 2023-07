Radio a Rimini, Rds porta Gaia e Levante in piazzale Kennedy

A pochi metri dal mare, fino all’8 luglio, sulla postazione davanti al nuovo Belvedere in piazzale Kennedy, c’è aria di festa e grande musica. Con la conduzione di due speaker rodati come Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi, è tornata la Radio a Rimini, Rds Solo grandi successi, con l’animazione, le dirette ,il talent, e tanti giochi per i turisti. L’appuntamento è dal lunedì al venerdì con attività dalle 16.30 alle 20 e il sabato dalle 17.30 alle 21, oltre a serate di grande musica e femminilità, con artiste come Gaia e Levante (nella foto). I due talent storici trasmetteranno in diretta da piazza Kennedy ogni giorno e animeranno la piazza grazie a dj-set quotidiani che vedranno la condivisione di amatissimi gadget firmati Rds. Grande novità di questa estate sarà la partecipazione di Rds Next, la web radio dedicata alla Gen Z e i Millennials, a cui sarà dedicata la serata di oggi con le esibizioni live della cantautrice italo brasiliana Gaia e di Levante che dopo il successo di Sanremo ha lanciato ora il suo nuovo brano ’Canzone d’estate’. La raffinatezza di Gaia, vincitrice di Amici 2019, e l’originalità di Levante, cantautrice siciliana che negli anni si è conquistata un posto tra le voci femminili più quotate, garantiscono un tutto esaurito. Di Gaia nel marzo di quest’anno è uscito ‘Estasi’, l’ultimo singolo che arriva dopo il successo di ’Chega’, doppio disco di platino, ’Coco Chanel’, ’Cuore amaro’ e ’Boca feat’. Gaia si esibirà sul palco di piazzale Kennedy seguita da Levante, un talento non solo nel cantare ma anche nello scrivere testi originali e ironici come ’Pezzo di me’, ’Non me ne frega niente’ e ’Alfonso’.

Rosalba Corti