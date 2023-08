Raffaella Lupinacci torna a Pesaro "Qui la mia carriera prese il volo"

Dopo il debutto di Eduardo e Cristina, questa sera il Rossini Opera Festival presenta la seconda opera in cartellone. Si tratta di Aureliano in Palmira, in scena alla Vitrifrigo Arena alle 20, con George Petrou a dirigere l’Orchestra sinfonica Rossini e il Coro del Teatro della Fortuna nella ripresa dello spettacolo ideato per il Rof 2014 da Mario Martone. La produzione, con le scene di Sergio Tramonti, i costumi di Ursula Patzak e le luci di Pasquale Mari, si è aggiudicata nel 2015 il premio di Best Rediscovered Work agli International Opera Awards. Nella compagine di canto figurano Alexey Tatarintsev (Aureliano), Sara Blanch (Zenobia), Raffaella Lupinacci (Arsace), Marta Pluda (Publia), Sunnyboy Dladla (Oraspe), Davide Giangregorio (Licinio), Alessandro Abis (Gran Sacerdote), Elcin Adil (Un Pastore). Un cast di tutto rispetto dove riappare Raffaella Lupinacci, cantante calabrese che lascia il ruolo secondario di Publia (amante segreta di Arsace) per vestire, in forza del suo registro vocale di mezzosoprano, proprio i panni dell’amato Arsace (il principe di Persia).

Raffaella Lupinacci, torna a Pesaro dove è tutto partì nel 2012.

"Devo molto a Pesaro e al suo festival, perché tutto è iniziato in questa città. E’ da Pesaro che la mia carriera ha spiccato il volo. Prima l’Accademia rossiniana col Viaggio a Reims, e poi una presenza costante fino al 2017. Poi una pausa durata qualche anno che si è prolungata a causa del Covid. Ed ora eccomi qui con un ruolo impegnativo e per molti versi inaspettato".

Il suo è un ritorno a un’opera poco frequentata, che comporta un complesso cambio di ruolo; da amante ad amato.

"In effetti si tratta di un ruolo complesso, ’en travesti’, comune all’epoca della scrittura nel teatro d’opera, che a noi mezzosoprano capita spesso di dover affrontare. Non sempre però accade di doverlo fare all’interno di una stessa opera. E ancor di più non in una partitura così rara e preziosa come questa. E’ per questo che per me è stata una sfida diversa, dal punto di vista interpretativo ma soprattutto di tenuta mentale".

Quali le difficoltà dal punto di vista vocale?

"La scrittura è quella tipica per un mezzosoprano. Una tessitura che prevede molti gravi e momenti in cui si toccano note sopranili. Per questo occorre un totale controllo del range imposto dal mio registro. E questo da un punto di vista dell’estensione vocale; poi c’è tutta la parte relativa allo stile rossiniano, fatta di tante sfumature, dove conta l’eleganza ma anche la cura delle agilità. E poi che dire; siamo a Pesaro e certi particolari contano".

Quali invece da un punto di vista drammaturgico?

"Quella di Mario Martone è una regia che ben conosco, molto elegante e classica. Non ci sono particolari difficoltà, ma tutto ciò che si fa in scena lo si deve fare con estrema convinzione. E con Martone è facile arrivarci, perché lui è un regista che tiene molto in considerazione la partitura e cerca sempre le soluzioni ideali per un cantante".

Claudio Salvi