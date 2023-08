Raffi fra Vasco e note dance "Il mio Fashion rock, con ironia"

Si chiama Fashion rock live il primo album della cantante pesarese, Raffi. All’anagrafe Raffaella Pierattoni, 24 anni e già all’attivo due tour con Vasco Rossi, la marchigiana più rock del momento ha dato alla vita il suo primo progetto musicale, prodotto dal fanese Roberto Casini (storico collaboratore del Blasco). "In questo cd – spiega Raffi – io e la mia band, gli XXEnergy, sperimentiamo un mix di dance e rock, per un concentrato di energia. Un album che mi ha regalato un mare di soddisfazioni. Uscito il 23 giugno scorso, è una raccolta di dodici brani. Alcuni – come Vivo senza te, Dopo di me e Per nessuno – li conoscevate già, ma poi c’è il mio ultimo singolo, uscito da poco, Fashion rock, da cui prende il nome l’album".

E vogliamo parlare delle cover con cui ha incantato migliaia di fan del rocker di Zocca? "Si tratta di cover che per me hanno un grande significato– spiega –, come It’s my life, All I want e Psycho killer. Sul palco di Vasco è naturale provare soggezione, dal momento che la gente è venuta a vedere lui, non te. La particolarità di questo progetto è che è stato registrato totalmente live, da un nostro concerto, e poi inciso". Tornando a Vasco, Raffi, nel 2022, ha aperto i suoi concerti ad Ancona e a Torino. Poi, in questo 2023, l’ha seguito per tutto il tour: "Quando ci siamo visti, a Palermo, mi ha detto: ‘Ciao, come stai? ‘. Io ho risposto ‘Bene’. E lui ha ribattuto: ‘Hai una gran grinta’ (ride, ndr)".

E ora l’artista tiene in mano il primo album. "Beh, l’effetto è particolare – risponde Raffi –. È un po’ un album pilota, che contiene sia dei miei singoli, sia delle cover. Mi fa un certo effetto, è molto positivo, come se avessi messo un punto al lavoro che ho fatto in questi anni. È tutto così bello – sospira– e poi in questo album ci sono davvero io. Fashion rock è la mia bandiera, una canzone che ha dei lati rock ‘n’ roll e pure delle sonorità più dance e ballabili. Nasce da un lavoro di 2 anni con Roberto ed è un punto di svolta per la nostra carriera artistica". Si prende con ironia e serietà, Raffi: "L’ironia, per me, è fondamentale. Non sono tanti i cantanti che la usano, né sul lavoro né sulla vita privata. Ironia è prendersi sul serio giocando, una dualità, come il titolo di Fashion rock. Un nome che è una provocazione, quasi un ossimoro, al pari della canzone, che incarna l’energia, il rock della vita, tutto ciò che sono".

Nicolò Moricci