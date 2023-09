Realismo magico in Adriatico Colombre: "Nel mare dell’instabilità"

di Pierfrancesco Pacoda

Come il mostro marino del racconto omonimo di Dino Buzzati che emerge dalle acque, così Colombre, vero nome Giovanni Imparato, è affiorato dal suo amato Adriatico con una raccolta di canzoni, Realismo magico in Adriatico, che presenta stasera al Festival Sun Donato di Bologna (Giardini Parker,-Lennon, ore 21.30. Ingresso gratuito). Prima di lui si esibirà il giovane talento della canzone d’autore Lyl, vincitrice dell’ultima edizione di Bologna Musica d’Autore.

Colombre, il Realismo Magico è una corrente artistica senza un manifesto programmatico. Cosa ha a che fare con le canzoni dell’album che presenta a Sun Donato?

"Tutto il mio lavoro come cantautore riflette lo spirito del realismo magico che mescolava il piano della realtà con quello della fantasia. Le mie sono canzoni che apparentemente raccontano la normalità, la vita di tutti i giorni, ma, inaspettatamente, deviano dal senso comune, per offrire diversi piani di lettura. Mi piace nascondere tra le pieghe della stabilità, una possibile via di fuga verso l’ignoto, la differenza che non ti aspetti".

Come nel mare che lei così tanto ama.

"Sì, noi pensiamo al nostro mare come a una tranquilla distesa di acqua, una pozza placida che, invece, è solcata da correnti che possono sovvertire i nostri piani, metterli in difficoltà, farci ripensare per adottare nuove strategie. E proprio l’instabilità rappresenta il segno identitario del mio ‘realismo magico’".

Che è anche un omaggio alla provincia.

"Io vengo dalla provincia, dal mare delle Marche, radici che rivendico perché sono lo scenario perfetto per una esistenza dove le piccole cose cha fanno la quotidianità ti confortano, soprattutto permettono alle tue idee di sedimentarsi, di lievitare, sino a quando sono pronte per diventare canzoni. Certo, dalla provincia è anche necessario fuggire, io l’ho fatto andando a vivere a Bologna. Ma devi tornare e provare a trasformare i posti da dove provieni, che rischiano l’immobilità. Tema presente nelle mie canzoni".

’Realismo magico in Adriatico’ arriva dopo lunga collaborazione con Alan Sorrenti.

"E’ stata una delle esperienze umane e professionali più importanti della mia carriera. Lavorare al fianco di un artista che, nonostante la notorietà mondiale, continua a stupirsi, è permeabile a quello che avviene oggi nel pop, assorbe le tue idee e offre il suo sapere musicale , è stata una occasione di crescita irripetibile. Quelle sonorità disco funk di Figli delle stelle, che lui ha usato per costruire successi internazionali, sembravano lontanissime, estranee alla nostra maniera di fare musica. Invece Sorrenti ha dimostrato che tutto è possibile, basta attraversare la realtà alla scoperta dei suoi lati più eterei. Il realismo magico, appunto".