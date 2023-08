Redford, Mina e Humphrey Bogart Quegli attori sfiorati da Fellini

Un Donald Sutherland che doveva essere Robert Redford o Paul Newman. Un Marcello Mastroianni in un ruolo che per poco non fu di Charlie Chaplin. Le celebrazioni per i trent’anni dalla morte di Federico Fellini, per i cinquant’anni di Amarcord e i sessanta di 8½, ancora in corso in molte arene e rassegne estive, sono anche l’occasione per trovare nuove trame di una straordinaria avventura artistica. E di puntare, ad esempio, i riflettori sul ’Fellini che non fu’, quello che aveva ipotizzato,a d esempio, come protagonista di 8½ Charlie Chaplin e Laurence Olivier.

Ancora più ampio il ventaglio dei divi che Fellini immaginò per il ruolo de Il Casanova: Dino De Laurentiis, il primo produttore del film che poi abbandonò, voleva infatti un divo americano. Si fecero i nomi di Michael Caine, Jack Nicholson, Paul Newman e appunto Robert Redford. Fellini pensava invece a un italiano ma la scelta cadde poi su Donald Sutherland. "In oltre quarant’anni dietro la macchina da presa, Federico Fellini oltre a mettere la firma su alcuni dei capolavori del cinema mondiale, ha contribuito a consacrare, talvolta innalzandoli a divi, tanti attori e attrici da lui diretti sul set - racconta il responsabile del Fellini Museum Marco Leonetti – . Incontri artistici trasformati anche in sodalizi, come nel caso di Marcello Mastroianni assurto a ruolo di alter ego di Fellini. Eppure, nonostante il successo planetario ottenuto da La dolce vita, Mastroianni per ottenere la parte di Guido, protagonista di 8½, dovette vincere la concorrenza di due mostri sacri della recitazione come Laurence Olivier e Charlie Chaplin".

Fellini non riuscì a coronare il suo sogno di vedere Totò in un suo film, impresa che invece realizzò Pasolini: doveva essere al centro dei riflettori per Il viaggio di G. Mastorna, con Mina, opera che il regista non riuscì poi a concretizzare in un film. Alcuni attori si tirarono indietro: Bud Spencer rifiutò infatti il ruolo di trimalcione in Fellini Satyricon per via delle scene di nudo nel copione. Non aveva timori Edwige Fenech, a un passo dal ruolo di Gradisca in Amarcord, poi andato a Magali Noël.

Bivii del destino. Come quello per cui Gina Lollobrigida non ottenne la parte ne La dolce vita come tormentata findanzata di Marcello. O quello per cui Burt Lancaster venne scavalcato da Anthony Quinn quando fu la volta di individuare un volto per lo Zampanò de La strada. Fra coloro che per un motivo o per l’altro opposero - o si video opporre - il ’gran rifiuto’ figurano anche Peter O’Toole e Humphrey Bogart, rispettivamente in lizza per il Toby Dammit di Tre passi nel delirio e il truffatore Augusto de Il bidone. Ma anche le vite di Henry Fonda e di Peter Ustinov sfiorarono quelle di Fellini, e sempre ne La Dolce vita: entrambi furono presi in considerazione per dare il volto all’intellettuale Steiner. Volto che fu, però, quello di Alain Cuny.

Filippo Donati