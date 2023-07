"Ricordo Eco e Fellini" ’Amarcord’ i bagni Augusto

Il sapore della Dolce Vita riminese si respira tutto, e non solo per la vicinanza con il Grand Hotel e la ruota panoramica. Il Bagno 11 Augusto di Rimini, a Marina Centro, è nato nei primi anni Cinquanta ed era frequentato anche dal maestro Federico Fellini e dal grande Umberto Eco. A raccontarcelo Daniele Zaghini, 63 anni e da sempre con i piedi nella sabbia. Oggi con i fratelli Adele e Nevio gestisce lo stabilimento aperto dal padre. "Qua stiamo bene. Veniamo in questo bagno, con la mia famiglia, da quattro generazioni – spiega Pietro da Milano –. La leggenda narra che mio nonno imparò a nuotare prorpio con il signor Augusto". Ma tornando ai grandi nomi che hanno scelto l’ex stabilimento numero 5 Daniele, assieme al nipote Pietro, dice:"È cambiato tutto, una volta c’erano i tendaioli ora invece offriamo tanti servizi, dai giochi per i bambini alla possibilità di tenere il cibo in frigo". Un aneddoto che conserva? "Ricordo, io ero bambino, Fellini che veniva qui a trovare la sorella Maddalena che era nostra cliente. Poi Eco che per anni veniva al mare da noi e con lui abbiamo anche organizzato una festa". Oggi ci sono tanti riminesi sotto i 200 ombrelloni, ma anche turisti che arrivano dalla Svezia, come i ventenni Chiara Colciago e Gheuldon Rogle: "Abbiamo scelto questo stabilimento perchè ci ha subito attirati. Sono simpatici, la spiaggia è molto bella e pulita. Abbiamo scelto Rimini perchè c’è vita e i prezzi sono giusti".

Francesco Pierucci