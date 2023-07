Rimini, sfida al caldo con la ginnastica a cielo aperto

Francesco

Zuppiroli

Con Caronte dalle temperature di bragia il primo pensiero potrebbe essere più quello di ripararsi sotto l’ombrellone o di imitare gli ippopotami del Nilo e fuoriuscire dagli specchi d’acqua con solo la punta dei capelli. E invece, per chi davvero si professa sportivo, non c’è tregua per il caldo. Non c’è scusa per non ritagliarsi un’ora in cui sfidando le temperature si possa mettere mano ai bilancieri di ghisa e mantenere il ’peso forma’. Impresa resa più semplice dai templi della ginnastica eretti nei bagni pro-fitness: in quegli stabilimenti che fanno della clientela sportiva il proprio core business e che in Riviera sono sempre di più. Al bagno 26 di Rimini il popolo del fitness e della palestra a cielo aperto non si ferma mai. Dai corsi di pilates al ben più impegnativo crossfit e calisthenics la ginnastica ha assunto le più varie sfaccettature. E non serve andare in un bagno per continuare a smaltire le pur poche calorie del prosciutto e melone a pranzo. A Rimini per esempio, il parco del mare offre sbarre e tiranti per fare le trazioni a due passi dalla riva. Non si sa mai che chi passeggia non abbia improvvisamente voglia di mantenersi in forma.