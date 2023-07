"Rinascere con l’energia dell’arte" Maratona di concerti per ripartire

di Francesco Moroni

’Un’estate in musica’ per rialzare la testa dopo l’alluvione. Sono più di 40 i concerti messi in campo dalla sinergia tra la Cooperativa Emilia Romagna Concerti, la startup Young Musicians European Orchestra e l’associazione ‘Capire la musica’ per portare una ventata di cultura in tutta la Romagna. "Vogliamo dare un segnale con il nostro impegno – puntualizza Martino Colombo, violinista 19enne vicepresidente della Ymeo –, perché la cultura è la base della nostra società. Dall’arte verranno l’energia e la motivazione per ricostruire ciò che è stato danneggiato negli Appennini e in pianura, trasformando la situazione in un momento di crescita".

Si parte domenica alle 18.30 all’Abbazia di Valsenio, con il giovanissimo Indro Borreani, musicista ammirato anche da Uto Ughi, seguito il 23 luglio dal pianista Pietro Fresa. Lo stesso Borreani guiderà i solisti della Ymeo nell’Ottetto di Mendelssohn a Brisighella, nella Chiesa dell’Osservanza (20 luglio), e a Ravenna, alla Biblioteca Classense (21). La Ymeo guidata da Borreani e arricchita dai solisti Alban Lukaj, Enrico Mignani, Leonardo Taio, Raffaella Cardaropoli e Marco Mauro Moruzzi sarà a Tredozio il 22 luglio e a Ravenna il giorno seguente, nella Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, con musiche di Vivaldi, Bach, Rolla e Sollima. E ancora: le virtuosistiche Sonate a quattro che Rossini compose vicino a Ravenna (a Conventello) a 12 anni saranno eseguite dai Solisti della Ymeo a Tredozio il 25 luglio, a Cotignola il 26, a Bertinoroil il 27 e a Cervia il 29. A Portico di Romagna, invece, il 9 agosto il recital del violoncellista Enrico Mignani, che spazierà da Bach ai contemporanei, prima de ‘Le Stagioni’ di Vivaldi il 18 agosto a San Benedetto in Alpe. Il Quintetto ‘La Trota’ di Schubert verrà eseguito il 24 luglio alla Fabbrica delle Candele di Forlì, il 25 luglio alla Biblioteca Classense di Ravenna e il 28 luglio a Lido di Classe, mentre sempre a Forlì cresce l’attesa per le giornate con la Scuola Italiana d’Archi: dal 22 luglio al 7 agosto masterclass con decine di allievi guidati da artisti quali Stefano Pagliani e Ilya Grubert. Non mancano il Premio Violinistico intitolato a Paolo Borciani (22 luglio) e i concerti alla Fabbrica delle Candele (31) e all’Arena San Domenico (6 agosto). A Ravenna, invece, dal 21 luglio al 7 agosto tornano i concerti alla Biblioteca Classense. A Lido di Classe, la decima edizione della Rassegna Les Soirées Musicales con sette concerti tutti i venerdì, da domani al 18 agosto. La ‘maratona’ terminerà a Marradi il 24 settembre con un’esecuzione straordinaria dello Stabat Mater di Pergolesi, diretta dal Maestro Paolo Olmi (nella foto grande), nella Chiesa della Santissima Annunziata: "Questa serata arriverà al termine di una breve tournée al Festival di Musica Sacra di Fez, in Marocco, e dopo l’ormai tradizionale concerto per l’Istituto Oncologico Romagnolo. Abbiamo chiesto al Governo di sostenere la musica come motore per la ripresa del territorio dopo le inondazioni: tra i patrimoni da salvare ci sono anche il lavoro e la competenza dei giovani musicisti". I concerti sono sostenuti dai Comuni, dal Ministero della Cultura, dalla Regione, dal Comitato Nazionale Italiano Musica, dall’Unione dei Comuni della Romagna Faentina, da Eni-Main Sponsor e dal Rotary Club di Forlì.