’RipaMagic’ chiama gli amanti della magia Illusionisti, mimi, e giocolieri scendono in piazza

Giornata finale per RipaMagic, festival di magia, illusionismo e comicità che si tiene nel suggestivo borgo di Ripatransone (Ascoli). Alle 21, nel giardino ex Acli show della coppia di clown illusionisti Strange Comedy (Shelly Mia Kastner e Jason McPherson), originari di Canada e Usa. Alle 22 in piazza XX Settembre va in scena invece la acclamata compagnia Disguido con ’Disillusion cine magic show’, un eccezionale mix d’illusionismo, mimo e cabaret attraverso il cinema muto degli esordi. Alle 23 si torna nel giardino ex Acli con la coppia argentina Brando Y Silvana, maghi professionisti che basano il loro spettacolo su teatro, mimo e giocoleria magica.