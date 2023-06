Ritorno al Mulino Mengozzi, un Sentiero Natura nella Valle di Fiumicello

Enrico

Barbetti

I segni di una presenza umana discreta, in equilibrio con l’ambiente naturale, sono ben presenti nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi. Nascosti sotto un mantello boscoso che si estende a perdita d’occhio su un’estenuante successione di valloni e crinali, restano antichi monasteri, case in sasso, mulattiere e altre tracce preziose di un altro tempo.

Una delle testimonianze meno note e frequentate di questa cultura si può ammirare nella valle di Fiumicello, nel territorio di Premilcuore, percorrendo in meno di 2 ore un fresco ‘sentiero natura’ lungo appena un paio di chilometri, per un centinaio di metri di dislivello. Il mulino Mengozzi, di proprietà dell’omonima famiglia, è rimasto in silenzio per oltre trent’anni, dal 1963, fino a che i fratelli Mengozzi non si sono messi in testa di rimetterlo in moto. La macina è tornata così a girare e il sapiente meccanismo alimentato dalla forza naturale dell’acqua è perfettamente funzionante, mantenuto in efficienza dalla passione antica per le cose fatte bene.