Rivive l’epopea del Moro di Venezia Da Cayard a Gardini, le foto del mito

Per tre settimane, dal 5 al 26 settembre, l’età dell’oro di Ravenna tornerà a vivere con la mostra ‘Il Moro di Venezia, America’s Cup 1992’. Martedì prossimo, in piazza San Francesco, a Ravenna, è tuttavia in calendario un’anteprima d’eccezione, con lo skipper Paul Cayard, grande timoniere del Moro, e il fotografo Carlo Borlenghi, intervistati dal giornalista Antonio Vettese, coordinatore della mostra. Al termine dell’incontro, alle 22, l’appuntamento sarà nelle sale di Palazzo Rasponi dalle Teste, per una visita in anteprima dell’esposizione, che verrà ufficialmente aperta al pubblico, appunto, martedì 5 settembre.

"Raul Gardini, il Moro di Venezia e Carlo Borlenghi – ha raccontato Paul Cayard – hanno qualcosa in comune. Tutti e tre sono dei ‘numeri uno’. E tutti e tre saranno insieme a Ravenna, città natale di Raul. La mostra dedicata al Moro di Venezia sarà spettacolare, e Ravenna, ancora una volta, ricorderà con orgoglio il suo Raul e tutte le imprese. Sono davvero onorato di far parte di questa storia sorprendente".

Una storia quasi leggendaria, che evoca tanta nostalgia, e che viene ripercorsa con un allestimento fotografico e video, assieme a tanti materiali documentari.

È la celebrazione dell’impresa della barca di Gardini, nella sua Ravenna. Città che definiva "il mio Paradiso". Una sfida che vive ancora nel ricordo di tanti sportivi appassionati di vela. D’altronde, sono ancora forti le parole che Gardini pronunciò al varo della prima delle cinque barche, avvenuto a Venezia: "La sfida nasce dalla conoscenza che ho della vela e dalla passione che ho per il mare. Questa conoscenza mi ha portato ad affrontare la Coppa America come un avvenimento sportivo, ma anche un grande avvenimento tecnologico. Noi del Moro sappiamo che questa è una sfida durissima, ma vogliamo fare di tutto per partecipare in questo modo senza complessi di inferiorità".

Parole intense, dal grande potere evocativo: "Lasciar parlare Raul – è il pensiero dei figli Eleonora, Ivan e Maria Speranza – è per noi il modo migliore per ricordare quel momento così intenso".

Le immagini, realizzate da Borlenghi, fotografo ufficiale di diverse sfide italiane in Coppa America, sono dunque dedicate alla straordinaria avventura del Moro all’America’s Cup: dalla progettazione della barca, ai momenti di vita quotidiana dell’equipaggio. Sono presenti diversi tra i più emozionanti e celebri scatti: all’avvincente sfida in mare, fino alla vittoria nel 1992, della Louis Vuitton Cup (la regata di selezione sfidanti) a San Diego.

Roberto Romin