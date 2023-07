Rocksophia tra Dioniso e Apollo Incontri e show sui miti della musica

di Lorena Cellini

La contrapposizione tra ‘Apollineo e Dionisiaco’ è il focus della terza edizione di Rocksophia a Civitanova e della nuova mostra nella galleria MeGa. Lucrezia Ercoli, che cura la direzione artistica, parla di "una coppia di concetti che Nietzsche ne ’La nascita della tragedia’ pone come fondativi della civiltà. Da un lato il dio della forma, dall’altro quello delle passioni, una coppia che portiamo sul palco a parlare il linguaggio della contemporaneità". Su queste premesse incardinati incontri e spettacoli filosofico musicali che, fino a domenica, verranno proposti attraverso ‘lectio pop’ pomeridiane e tre ‘philoshow’ serali. Da stasera alle 18, incontri al Lido Cluana. La giornata è dedicata all’analisi delle donne del rock e della musica. Si parte con un tributo a Tina Turner e una performance a cura di Effort spazio danza di Giosy Sampaolo e a seguire le lectio con Alessandro Alfieri, filosofo ed esperto musicale, e Noemi Serracini, voce di Radio Due che parlerà di un’altra icona del rock come Patti Smith. Al Varco sul mare alle 21.30 il primo philoshow con protagonista la band Factory dal titolo ‘Non sono una signora’: le voci delle dame della musica italiana, da Gianna Nannini a Loredana Bertè, Rita Pavone e Mina fino a Madame. Ad intervallare le sequenze live la critica musicale Claudia Bonadonna e la filosofa Ilaria Gaspari. Domani, a 80 anni dalla nascita di Lucio Battisti il festival mette in note la filosofia del cantautore. Nel pomeriggio Enrico Casarini e Ivo Stefano Germano tracceranno i contorni della figura dell’artista e il contesto culturale e televisivo dell’epoca, passando per lo storico duetto con Mina nel 1972, mentre per il philoshow il filosofo Marcello Veneziani approfondirà gli aspetti legati alla dimensione apollinea della musica di Battisti. Domenica la chiusura, nel segno della ‘Leggenda del club 27’, cioè degli artisti morti a 27 anni, e che lega nella tragica fine i nomi di Kurt Cobain, Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Brian Jones e Amy Winehouse. A parlarne, nel pomeriggio, Fabio Cantelli, ex capo ufficio stampa di San Patrignano e scrittore e Davide Sisto studioso della dimensione filosofica e culturale della morte. Il philoshow serale è un tripudio di musica rock, con Carlo Massarini e i contributi video tratti da documentari ed esibizioni live da Light my fire di Jim Morrison a Smells teen like spirit dei Nirvana passando per Paint it black e Back to black.