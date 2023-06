Ron festeggia 50 anni di duetti "Tutte le emozioni delle mie note"

"Sentire i concorrenti di Musicultura mi ha riportato alla mente il passato, quando ero un ragazzino che partecipava ai concorsi canori accompagnato dai genitori, perché minorenne". Ron, che domani dà il via alla settimana di Musicultura con il concerto in piazza della Libertà a Macerata (ore 21.15, ingresso libero), torna indietro nel tempo pensando ai concorrenti del festival. "Una sera un talent scout della Rca mi ha chiesto il numero di telefono. Un anno dopo la chiamata: così è iniziata la mia storia". Prima dell’inizio della serata, Ron verrà insignito dai Rettori John McCourt dell’Università di Macerata e Claudio Pettinari dell’Università di Camerino con una onorificenza che omaggia il mirabile percorso artistico di oltre 50 anni di carriera .

Dopo Macerata, avrà sicuramente davanti un altro viaggio e Una città per cantare. Quanto sente sue le strofe di questa canzone?

"Tantissimo. È tutto quello che avrei voluto fare da ragazzo. È un’emozione ogni volta che la canto, è un’iniezione di vita, di una passione che non morirà mai".

I duetti hanno caratterizzato la sua carriera, qual è stato il più emozionante?

"Quello con Jackson Browne. È rimasto da me una settimana ed è stato bello conoscerlo. Un grande di un’umiltà quasi imbarazzante, simpatico, con la capacità coinvolgere facendomi ascoltare nuove proposte. Ecco, è uno a cui avrei voluto assomigliare".

Ultimamente cosa l’ha spinta a farne uno con Leo Gassman?

"È venuto in studio per fare un disco e siamo diventati amici. È raro trovare ragazzi della sua età così umanamente avanti, una persona saggia. Dopo avere sentito le sue canzoni gli ho chiesto di fare qualcosa insieme".

Nella scaletta non c’è spazio per tutti i brani, quanto le ’scoccia’ dover lasciarne fuori alcuni?

"Molto. Non posso esagerare con il numero di proposte, mi immedesimo con chi viene ad ascoltarmi e magari spera di ascoltare quelle canzoni che ho accantonato, pur piacendomi".

In quale brano si sente assalito da una particolare energia?

"Dico Palla di cannone, che ho tradotto: è una canzone che mi piace da morire, la faccio con grande forza ed entusiasmo".

Qual è il pezzo che non può mancare in un live?

"Non abbiam bisogno di parole, una canzone entrata nella gente, che inizia a chiederla già al terzo brano dei live".

Quali sono i pezzi in cui immancabilmente sente la voce del pubblico accompagnare la sua?

"Ancora Non abbiamo bisogno di parole. E poi Vorrei incontrarti fra cent’anni, che è molto popolare, e Una città per cantare, sempre molto amata dal pubblico. È bellissimo quando sento la folla cantare assieme a me".

Cosa ha preparato per domani sera a Macerata?

"Un viaggio nelle canzoni, non necessariamente tutte mie. Sul palco saremo in tre (ci sono Roberto Di Virgilio alle chitarre, Giuseppe Tassoni al piano e tastiere) e abbiamo lavorato sodo per creare adattamenti particolari. Alcune versioni sono meglio delle originali".

Lorenzo Monachesi