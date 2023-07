Rosa Chemical, concerto per ballare "Ho scritto una lettera al pubblico"

di Alessio Carassai

Dopo i successi dei giorni scorsi, a chiudere la prima sessione di concerti dello ‘Square Music Festival’, ci sarà Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, che senza dubbio rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del festival specialmente dai più giovani. L’appuntamento è fissato per domenica alle 21 a piazza Stazione di Piane di Montegiorgio (Fermo).

Nel suo lungo tour estivo c’è anche Montegiorgio: conosce il territorio?

"È la prima volta che visito questo paese, ma conosco molto bene le Marche, spesso anche durante le trasferte per i miei eventi mi fermo in queste zone".

Che tipo di concerto proporrà domenica sera?

"Sarà un concerto pieno di energia, anche da ballare. Proprio a causa del tour estivo che presenta un calendario molto fitto, ho dovuto rallentare la realizzazione del mio ultimo album, quindi mi concentrerò di più su brani già consolidati".

Ci sono canzoni a cui si sente più legato?

"Certamente sì. Fra tutte quelle che emotivamente mi coinvolgono maggiormente, ci sono ’Made in Italy’ e ’Polka’".

Ha qualche messaggio particolare per il suo pubblico?

"Mi piacere legare ai miei concerti alcuni messaggi che reputo importanti. In questo tour, ho preparato una lettera che leggerò durante il concerto: ci sono dei mie pensieri personali, un messaggio a cui prestare attenzione, da ascoltare in silenzio e magari su cui riflettere".

La sua partecipazione a Sanremo e il suo bacio con Fedez hanno creato scalpore...

"Mi sono lasciato andare, il mio voleva essere un messaggio di libertà, di amore, in molti lo hanno capito, altri invece no. Comunque l’esperienza al Festival di Sanremo è stata straordinaria".

Ormai fuori dalla pandemia, come artista come avverte lo spirito di partecipazione a concerti?

"Per natura sono una persona piuttosto solitaria, mi piace stare da solo a pensare quindi la pendemia in un certo senso mi è stata utile, le cose cambiano però quando l’isolamento è imposto. Durante gli ultimi concerti ho notato un rinnovato trasporto del pubblico e questa è una cosa bellissima. Un concerto non significa solo ascoltare una canzone, è un momento di festa, di condivisione di energia. L’invito che faccio ai ragazzi è quello di continuare a vivere quest’energia e la libertà che ci trasmette".