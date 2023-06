Russell Crowe martedì in concerto per gli alluvionati

Grande concerto di beneficenza martedì sera a Bologna, al Comunale Nouveau, in Fiera. Protagonista sul palco l’attore neozelandese premio Oscar Russell Crowe, in veste di musicista nell’unica tappa del nord Italia del suo ’Indoor Garden Party’ con la band The Gentlemen Barbers. Il valore aggiunto del concerto sta nel fatto che la star si è spesa con video e appelli a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione nella nostra regione. L’esclusiva tappa bolognese (di cui il ’Carlino’ è partner) è stata realizzata grazie all’impegno del produttore cinematografico Paolo Rossi Pisu, che ha deciso di devolvere l’incasso della serata (tolti i costi tecnici) per la ricostruzione. Un motivo in più per esserci.