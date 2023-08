Saint Laurent consacra le t-shirt rock

Francesco

Pierucci

In ’Viaggi di Nozze’ (film di Carlo Verdone uscito nel 1995) c’è un frase che 28 anni dopo trova ancora un senso compiuto. Verso la fine dell’episodio con Jessica (Claudia Gerini) e Ivano lui esclama a bordo della decappottabile, di ritorno dal locale ‘Prognosi riservata’: "Un tempo noi ci attaccavano agli stilisti. Poi gli stilisti si sono attaccati a noi. E mo?". Jessica e Ivano erano grandi fan di musica rock e metal, in particolare dei Nirvana. Quasi trenta anni dopo la maison Ives Saint Laurent, con la sua etichetta ‘Rive Drotie’ (come per ‘Rive Gauche’ è un riferimento al luogo della casa di moda parigina) lancia una collezione di t-shirt dedicata ai cantanti rock e le loro band. La capsule è dedicata ai Nirvana e Kurt Cobain con prezzi a partire dai 750 euro. Quella delle magliette celebrative è una moda senza fine, ricordo ancora alcuni miei compagni di classe appassionati al genere che le acquistavano in un negozio dell’usato in via Passeri a Pesaro. Poi questo trend si è spostato su siti come Vinted, dove oltre al segmento musica va forte quello serie tv e Wrestling.