Salotto del Jazz Serena Krall, poi la Doctor Dixie

Jazz della Swing Era, terra di mezzo tra hot jazz e bebop sulla scena del Salotto del Jazz 2023. Una macchina da emozioni en plein air a Bologna in via Mascarella cui partecipano Cantina Bentivoglio, Bravo Caffè e Bar Moustache per un contest di cinque rendez-vous a settimana, fino all’11 agosto dal martedì al sabato.

Stasera dalle 21.15 luci sulla chanteuse Serena Krall in un concerto fatto di dialoghi fluttuanti a diverse altezze di un combo che regala affascinanti istantanee di un universo musicale policromo. Gli altri sono Luigi Scerra, Antonio Tuccino e Maurizio Brancone. Domani per uno dei due grandi eventi della rassegna tocca alla Doctor Dixie Jazz Band, un sogno lungo 6 decadi di un gruppo di pionieri del jazz nella versione amatoriale, ma con una cifra artistica elevata, vivacità espressiva, fitto interplay, audaci impasti timbrici. Il gruppo musicale più longevo al mondo è capitanato dal trombone di Checco Coniglio, special guest la tromba di Guido Guidoboni, per le voci di Valentina Mattarozzi e Angela Sette.

g.a.t.