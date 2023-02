San Valentino 2023, ecco cosa fare in coppia o da soli

San Valentino 2023: regali per lei e per lui, 20 idee utili

Bologna, 14 febbraio - Oggi ricorre una delle feste più amate - ma anche odiate - dell'anno: San Valentino. Quello che può essere un idillio per molti, può trasformarsi in una giornata nera per altri. Non solo per chi è single, ma anche per tutti coloro che hanno aspettative troppo alte verso il partner. O per chi semplicemente non ha idee. San Valentino, un po' come Capodanno, è uno di quei giorni in cui "bisogna far qualcosa ma non si sa cosa".

Ecco quindi qualche idea per le coppie, ma anche per chi è solo. La parola chiave è semplicità.

San Valentino in coppia

Torta a forma di cuore

Il metodo di conquista più antico al mondo: il peccato di gola. Basterà acquistare uno stampino a forma di cuore, o più stampini nel caso si vogliano fare dei biscotti, dopodiché, spazio alla creatività. Torte al cioccolato, l'americana 'red velvet' dall'impasto rosso, crostate o torte salate. Si tratta di un modo semplice ma efficace per dire al partner "conosco i tuoi gusti".

Il cassetto dei dolciumi

Immaginatevi un triste martedì mattina, in cui ci si sveglia presto per andare a lavoro. Con gli occhi impastati di sonno si apre il cassetto dei calzini e dentro: sorpresa. Il cassetto è pieno di scatole di cioccolatini - o altri dolciumi - e biglietti d'amore. Un buon modo per iniziare la giornata.

La degustazione di vini

Un modo alternativo per trascorrere la serata, potrebbe essere colorandola con del buon vino, affidandosi possibilmente a degli esperti. In alternativa, andate nell'enoteca più vicina a voi e fatevi consigliare una bollicina. Opzione non adatta - ovviamente - a partner astemi.

Messaggio in bottiglia

Per dire "ti amo" si possono scegliere modi romantici, creativi o divertenti. Ad esempio, ci si può inventare un'ipotetica lettera "dal futuro", che ha viaggiato nel tempo, o un messaggio da lasciare nel presente per la coppia che verrà. Per rendere la carta dal sapore antico"anticata", basterà macchiarla con un mix di acqua e caffè (tamponandola delicatamente) e bruciarne lievemente i bordi. Successivamente la lettera andrà arrotolata, legata con uno spago e infine inserita in una bottiglia. Il gioco è fatto.

Regalare una pianta

Regalare dei fiori è un'idea raffinata e senza tempo: non scade mai. Ma perché non una piantina? La pianta può trasformarsi nella metafora della vostra relazione. Va curata, giorno dopo giorno, con acqua e amore affinché cresca sana e forte. Ai più esperti di botanica si potrebbero regalare dei semi, altrimenti meglio andare in un vivaio o dal fioraio più vicino.

San Valentino da soli

Lontano dai social, lontano dal cuore

Non è una cosa banale, a volte è necessario restare connessi per lavoro, a volte non si riesce a farne meno. San Valentino è il giorno giusto per concedersi del tempo 'offline', lontani dagli inganni del mondo dietro al piccolo schermo. Guardare i profili dei vostri ex non vi servirà a nulla.

Una passeggiata nella natura

Spesso si sottovaluta quanto benefico possa essere il contatto con la natura. Una passeggiata in solitudine al parco, in montagna o in un sentiero di campagna può essere un buon modo per ristabilire il giusto equilibrio con sé stessi. Se dovete lavorare, rimandate al primo giorno libero, l'importante è farlo per davvero.

Maschera di bellezza

Uomo o donna non importa, ormai la 'skincare' non ha genere. Una volta tornati a casa da lavoro, concedetevi un momento per voi con una maschera per il viso. Una piccola coccola che fa bene al corpo, ma anche all'anima.

Fare sport

Ci sono molti modi per produrre endorfine. Quando non si ha modo di ricevere abbracci è necessario coccolarsi da soli. Un'ora di allenamento è il modo giusto per farsi del bene, distrarsi un po' dai pensieri stressanti, e rinnamorarsi del proprio corpo.

Stare in compagnia

Che sia il cane, il gatto o degli amici, cercate di non stare soli. Imparare a stare in solitudine è importante, ma non oggi. Il calore dell'amicizia, spesso, riesce a curare ferite che neanche l'amore riesce ad alleviare. Fidatevi di chi vi circonda.