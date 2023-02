San Valentino 2023: regali per lei e per lui, 20 idee utili

Regali di San Valentino (archivio)

Bologna, 13 febbraio 2023 – Domani è San Valentino, e per gli innamorati dell’ultima ora, ecco alcune idee regalo per non presentarsi a mani vuote dal proprio lui o dalla propria lei. San Valentino 2023: cena romantica, gite ed eventi in Emilia Romagna San Valentino, a Ferrara spuntano cuori e panchine ma anche l’offerta per una ‘fuga romantica’ Festa di San Valentino: origini e significato San Valentino, noto anche come la "Festa degli Innamorati", è celebrato ogni anno il 14 febbraio. La sua origine è incerta, ma la storia più accreditata parla di origini pagane. Infatti, pare che la tradizione di San Valentino nasca nel 496 d.C. quando papa Gelasio I decise di porre fine ai Lupercalia, antichi riti pagani dedicati al dio della fertilità Luperco. Dopodiché subentro la chiesa cattolica che trasformò la festività pagana in una festa fondata sull’ideale di amore cristiano. Così la festa venne spostata dal 15 al 14 febbraio. Il nome Valentino, secondo la letteratura religiosa, la si deve probabilmente a Valentino da Terni, martirizzato per il suo impegno nella diffusione della fede cristiana. Sembra che questo Santo, in vita, fosse il protettore degli innamorati e che li guidasse verso il matrimonio e alla procreazione. Non solo, ma...