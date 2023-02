San Valentino, ecco il menù romantico e afrodisiaco degli innamorati

Cuori di pasta frolla salata con mousse di mortadella

Bologna, 13 febbraio 2023 - Volete relagarvi una cena romantica con risvolti afrodisiaci? Ecco alcuni piatti facili da realizzare per una serata appagante

Antipasto

Cuori di pastafrolla salata con mousse di mortadella. Procuratevi 150 gr Mortadella Bologna, 50 gr di formaggio spalmabile, 250 gr farina, 1 tuorlo d’uovo, 125 gr burro, 50 gr barbabietola cotta. Quindi frullate la barbabietola, aggiungete il burro, la farina, il sale e il tuorlo e ancora frullate velocemente. Lavorate il composto rapidamente su una spianatoia e mettete a riposare in frigorifero per circa un’ora. Tenete da parte 2 fette di mortadella e frullate il resto con il formaggio per ottenere la farcia. Stendete la pasta e tagliate dei cuoricini. Su metà dei biscotti intagliate al centro dei cuori più piccoli, per ottenere un foro. Trasferiteli su una teglia da forno e cuocete per circa venti minuti a 170 gradi. Lasciateli raffreddare e farcite con la mousse i cuoricini senza foro. Ritagliate dei cuoricini dalle fette di Mortadella, disponeteli sulla mousse e coprite con biscotti col foro.

Cuori di pasta frolla salata con mousse di mortadella

Il tartufo, secondo gli studi dell’Università di Lubecca, è un alimento afrodisiaco per il suo profumo ricollegabile al testosterone. Ma soprattutto è buono: in questo momento approfittate del nero pregiato che vi consigliamo per primo e secondo.

Primo piatto

Mezzemaniche senatore Cappelli con salsiccia fresca di brado, broccoletto romano e tartufo nero pregiato. Procuratevi per quattro persone 400 grammi di mezzemaniche, quattro salsicce fresche, uno spicchio di aglio, un rametto di rosmarino, vino bianco, sale, un broccoletto romano di qualche etto, tartufo nero pregiato, olio extravergine di oliva di frantoio (non industriale). Semplice il procedimento: fate saltare in padella la salsiccia sbriciolata, il broccoletto romano anch’esso ridotto a dadini, assieme a rosmarino tritato, aglio in camicia, un po’ di vino bianco e sale quanto basta. Contemporaneamente cuocete la pasta in abbondante acqua salata, scolandola due minuti prima della fine del tempo di cottura che ultimerete nella padella con il sugo. Tirate la pasta con il sugo, aggiungendo se necessario un po’ di acqua di cottura ed olio extravergine, quindi spegnete, guarnite con un filo di extravergine e con una grattata di tartufo nero pregiato.

Secondo piatto

Come secondo, un piatto veloce, nutriente e leggero, adatto anche ai vegetariani: primizie dell’orto con tartufo nero pregiato. Procuratevi un sedano, tre etti di spinaci freschi, topinambur, due finocchi teneri, qualche ciuffetto di rucola, mezzo cavolo cappuccio bianco, una ventina di noci, olio extravergine di oliva di frantoio (possibilmente selezione leccino), quattro uova, tartufo nero pregiato. Lessate le uova in abbondante acqua, quindi sgusciatatelo e grattugiatelo a parte in un piattino aggiungendo sale. Riducete le verdure a dadini dopo averle lavate, aggiungere le noci tritate (anche gli spinaci vanno serviti crudi), quindi grattugiate il tuorlo di uovo sodo, spolverando con lo zafferano e guarnendo con olio extravergine di oliva. Infine lamelle di tartufo nero pregiato.

Il dolce

E infine un dolce al cioccolato ghiottissimo, sano, leggero e dal gusto appagante: il parrozzo all’abruzzese ricoperto di scaglie di cioccolato. Ingredienti: 6 uova, 250 grammi di zucchero, 150 grammi di mandorle non sgusciate e altrettanti di semolino, mezzo limone, e mezza arancia, di cui serviranno anche il succo e la scorza. Infine 150 grammi di cioccolato fondente per la copertura. Dovrete montare molto bene i rossi d’uovo con lo zucchero. A questo aggiungerete le mandorle tritate, semolino, arancia, limone e gli albumi d’uovo montati a neve. Ora ungete uno stampo capiente, versate ancora un poco di semolino e ricopritelo con carta da forno dopo averlo imburrato. Versate il preparato e cuocete per circa un’ora e mezzo nel forno a fuoco molto basso (120-150 gradi). A freddo fate la copertura, sciogliendo la cioccolata a bagnomaria con una noce di burro e 4 cucchiai di panna. Infine potete guarnire con gocce di cioccolato fondente.