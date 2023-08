Sax on the beach con il sound di Jim Rolland Il suo live al tramonto

Live al tramonto sulla spiaggia di Riccione per Jimmy Sax: il sassofonista, noto ormai in tutto il mondo, si esibirà alle spiaggia libera 133 a partire dalle 19.

Lo spettacolo, a cura dell’Opera Beach Club di Riccione, in collaborazione con il Batija, vedrà Jim Rolland - questo il suo vero nome - mettere in scena alcuni dei suoi maggiori successi, quali Time e No woman no cry.

Le sonorità per cui Jimmy Sax è più apprezzato - quelle deep-house, funky ed electro - sono in realtà solo una parte del suo repertorio, che in pochi anni ha fatto ballare, attraverso più di mille live, le spiagge e le piazze di buona parte del mondo, da Cannes a St Barth, fino a New Delhi e Cancún.