Presepi da vedere in Emilia Romagna e nelle Marche: viaggio nella tradizione

Il primo presepe che la storia ricordi fu realizzato da San Francesco d’Assisi nel 1223. Dopo il pellegrinaggio in Terra Santa per visitare i luoghi della nascita di Gesù Cristo, era rimasto talmente colpito da Betlemme che, tornato in Italia, chiese a Papa Onorio III di poter uscire dal convento di Greccio per inscenare la rappresentazione della natività.

Il presepe divenne così una tradizione popolare che si allargò in maniera capillare in tutta l’Italia centrale e in Emilia, tanto che nel Settecento quello bolognese divenne un’eccellenza, proprio nello stesso periodo in cui nacque la fiera di Santa Lucia per vendere le statuine artigianali. Sarà per questo che l’Emilia Romagna, sconfinando nelle vicine Marche, brilla per le rappresentazioni? Ecco qualche suggestione per portare avanti la piccola magia.

Leggi anche: Presepi in Emilia Romagna: alla scoperta della magia della Natività / La magia del Natale illumina le piazze delle Marche: le foto più belle