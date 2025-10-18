Bologna, 3 trasferte decisive

Giuseppe Tassi
18 ott 2025
MADDALENA DE FRANCHIS
Pumpkin patch 2025, dove sono i villaggi della zucca in Emilia Romagna, Marche e Veneto

Tra i campi di zucche scegliendo quella più tonda da portare a casa per intagliarla in prossimità d Halloween. Un modo per trascorrere un po' di tempo all'aria aperta, godendosi i colori dell'autunno con paesaggi da Instagram facendo divertire grandi e piccini

A sinistra il Villaggio delle zucche di Nonno Andrea a Villorba (Treviso), al centro le attività organizzate con le zucche ai Gardini dei colori di Vallefoglia (Pesaro Urbino) e a destra il Villaggio delle zucche di Longastrino (Ferrara)

Bologna, 18 ottobre 2025 - Passeggiare tra file ordinate di zucche arancioni, scegliere quella più tonda, più grande o curiosa, da intagliare e portare a casa in prossimità di Halloween, scattare fotografie in un paesaggio da fiaba: in una parola, ‘pumpkin patch’. È questo il termine anglosassone – ormai entrato nell’uso comune anche alle nostre latitudini – che indica la consuetudine di far visita ai campi di zucche e trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta, godendosi i colori dell’autunno. Sull’onda della risonanza ‘social’ di questa pratica, si fanno sempre più numerosi i campi di zucche aperti al pubblico anche tra Veneto, Emilia-Romagna e Marche. Ecco una selezione dei più noti e ‘instagrammati’, ma c'è spazio anche per una new entry.

Continua a leggere questo articolo

