Pumpkin patch 2025, dove sono i villaggi della zucca in Emilia Romagna, Marche e Veneto

Bologna, 18 ottobre 2025 - Passeggiare tra file ordinate di zucche arancioni, scegliere quella più tonda, più grande o curiosa, da intagliare e portare a casa in prossimità di Halloween, scattare fotografie in un paesaggio da fiaba: in una parola, ‘pumpkin patch’. È questo il termine anglosassone – ormai entrato nell’uso comune anche alle nostre latitudini – che indica la consuetudine di far visita ai campi di zucche e trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta, godendosi i colori dell’autunno. Sull’onda della risonanza ‘social’ di questa pratica, si fanno sempre più numerosi i campi di zucche aperti al pubblico anche tra Veneto, Emilia-Romagna e Marche. Ecco una selezione dei più noti e ‘instagrammati’, ma c'è spazio anche per una new entry.