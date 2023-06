Scifoni per Caterina Sforza "Una donna rivoluzionaria"

di Martina Rossi

Giovanni Scifoni, attore e drammaturgo, conosciuto al pubblico per le sue apparizioni nelle fiction targate Rai, stasera aprirà il secondo appuntamento del Festival di Caterina Sforza alle 21.

Scifoni, come mai ha deciso di prendere parte a questo Festival?

"Conosco Eleonora Mazzoni, e quando ho saputo che stava organizzando lei il Festival, come direttrice artistica, ho accettato senza indugiare. La stimo molto e quindi sono convinto che sarà un successo. Sono onorato di farne parte".

E invece il personaggio di Caterina Sforza lo conosceva già?

"Si, è un personaggio storico che già conoscevo e ammiravo. Era una donna straordinaria, la prima vera rivoluzionaria a corte. Ha fatto parlare di sé in modo straordinario e mi incuriosisce la narrazione, il modo in cui è stata raccontata e verrà raccontata in questo evento".

Lei aprirà il talk show di questa sera con uno spettacolo comico, ci può dare qualche dettaglio in più?

"La protagonista del mio spettacolo è un personaggio femminile, Santa Francesca Romana, vissuta nel 1400 e, anche se in pochi lo sanno, co-patrona di Roma. È un brano estrapolato dal mio show Anche i santi hanno i brufoli, nel quale racconto la vita di alcuni santi ma in modo rocambolesco. La storia della Santa partirà da quando aveva 13 anni ed era una ragazzina di Trastevere, per poi passare a raccontare la sua vita avventurosa, ricca di aspetti anticonvenzionali, che sarà in grado anche di commuovere".

Che cosa si aspetta da Forlì e dal suo pubblico?

"In Romagna si sa che le persone hanno un senso dell’umorismo straordinario, invincibile. Sono stato a Riccione di recente, per un festival di foundraising, e ci fu una grandissima partecipazione".

Crede che la situazione difficile dell’ultimo mese inciderà sull’umore dei forlivesi?

"Difficile prevederlo. Non sono ancora stato nel cuore dell’alluvione e Forlì è stata sicuramente una delle città più colpite e la ferita sanguinosa penso sia ancora aperta. Per me è complicato immaginare come stanno le persone sedute nel pubblico, magari ci sarà qualcuno che ha perso tutto… Quel che so è che i romagnoli sanno come prendere il toro per le corna. Mi auguro di poter ridere, gioire e piangere insieme. Perché è bellissimo piangere insieme".