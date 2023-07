Sconti al via: da oggi i saldi estivi, il vademecum per fare l'affare perfetto

Bologna, 6 luglio 2023 – Sarà il caldo che già imperversa in alcune zone d’Italia, sarà la voglia di aggiudicarsi qualche abito nuovo da mettere nella valigia delle vacanze, ma l’interesse nei confronti dei saldi estivi sta progressivamente dilagando. La buona notizia è che cominceranno oggi in tutte le regioni, con l’esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano. Sia in Emilia-Romagna che nelle Marche si potrà acquistare a prezzo scontato da oggi fino al 31 agosto.

Secondo un sondaggio condotto da Ipsos per Confesercenti, oltre 6 italiani su 10 - il 61% - prevedono di acquistare in saldo almeno un prodotto di abbigliamento, calzature e accessori, con un budget previsto di 227 euro a persona. Un ulteriore 30%, invece, è pronto ad acquistare se dovesse trovare l’offerta giusta.

Il forte interesse da parte dei consumatori è motivato, in parte, dal caro-vita: le famiglie vogliono compensare, con qualche acquisto in offerta, i tagli effettuati al budget per abbigliamento e calzature durante l’anno. Incide anche il cambiamento improvviso delle temperature, soprattutto dopo una primavera più instabile del solito: fattore, quest’ultimo, che ha frenato notevolmente gli acquisti di capi e calzature primaverili ed estivi. Il 38% dei consumatori interpellati da Ipsos ha ammesso che, tra marzo e giugno, ne ha comprati meno dell’anno precedente, proprio a causa del meteo incerto.

Quanto spenderanno i consumatori

Per quanto riguarda il budget, i consumatori che acquisteranno pensano di allocare un budget medio di 227,35 euro, anche se oltre un terzo di chi vuole comprare in saldo prevede di spendere meno di 100 euro (24,9% meno di 100 euro, 9,2% fino a 50 euro), mentre solo il 14,1% spenderà più di 300 euro (il 10,3% tra i 300 ed i 500, il 3,8% oltre 500 euro). Le famiglie che investiranno di più nei saldi sono quelle del centro Italia (253,07 euro a persona).

Saldi trasparenti con le nuove regole

I saldi estivi, in partenza oggi, saranno anche i primi con le nuove regole del Codice del consumo, sulla cui base la stessa Confesercenti ha lanciato l’iniziativa ‘Saldi trasparenti’: un vademecum di regole cui sono chiamati ad aderire gli associati per migliorare l’esperienza dello shopping di fine stagione.

Il vademecum

1. Prezzi e sconti sono trasparenti: lo sconto viene indicato in percentuale rispetto al prezzo di partenza ed è indicato con evidenza il prezzo finale scontato.

2. Il pagamento può essere effettuato in contanti (fino al limite di 5.000 euro), o con carta di credito o bancomat.

3. Oltre a garantire la migliore qualità dei capi in vendita, l'esercente assicura il rispetto delle norme in materia di commercio dei prodotti di abbigliamento e quelle sulla garanzia della conformità del bene al contratto.

4. I prodotti in saldo, a meno che non sia diversamente indicato (ad es. capi risalenti alla corrispondente stagione dell’anno precedente), appartengono tutti a stock relativi alla stagione in corso.

5. I prodotti in vendita rispondono alle norme in materia di etichettatura dettate dal ‘Codice del consumo’, quindi sono sicuri e riportano l'indicazione chiara del produttore.

6. Le merci in vendita rispondono alle norme sulla denominazione delle fibre e sull'etichettatura e contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, ai sensi della normativa europea di riferimento.

7. Se il prodotto ha dei difetti dev’essere sostituito con un capo analogo, qualora sia disponibile e sempre dietro presentazione dello scontrino fiscale che attesta l’acquisto; altrimenti sarà consegnato un voucher di valore pari all’importo pagato, spendibile entro un anno dall’acquisto.

8. La stessa regola vale qualora il capo non piaccia o la taglia si sia dimostrata sbagliata: in questo caso, la richiesta di sostituzione - purché, ovviamente, l’articolo non sia stato usato e venga riportato in negozio nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento dell’acquisto – dev’essere presentata entro 15 giorni dalla data di acquisto, sempre con lo scontrino fiscale.

Dove fare l’affare perfetto. Gli indirizzi

I saldi scatteranno sia nei negozi e centri commerciali, sia negli outlet e spacci aziendali: in entrambe le regioni se ne contano a decine, dalle cittadelle dello shopping di Fidenza e Castelguelfo, in Emilia Romagna, al famoso spaccio aziendale di Hogan, Tod’s e Fay, marchi del gruppo Della Valle, a Sant’Elpidio a mare, nelle Marche.

Via ai saldi anche online, nei portali di e-commerce e negli shop virtuali dei brand di abbigliamento e calzature (dove, in diversi casi, si effettuavano già vendite promozionali e offerte ‘flash’ da qualche settimana).