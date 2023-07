Se troppa degustazione uccide il gusto

Benedetta

Cucci

La parola ’gourmet’ fa sempre sussultare i sognatori del cibo in cerca di sapori unici e un po’ più in là rispetto alla tradizione. Ma spesso questa bella parola fa rima con ’degustazione’ e con numero di portate da endecasillabo. Allora la domanda dell’estate è: ma davvero c’è ancora voglia di pranzi o cene a 5-6-7 o anche 8 portate, che sono l’unico modo per sedersi a certe tavole? Per non parlare poi del ’pairing’ dei vini, che però almeno quello è facoltativo, anche se ci si sente sempre un po’ ’povere’ a declinare sull’abbinamento e a dichiarare "a me bastano due calici, grazie, di più non riesco". Perché è vero, con la degustazione si risparmia anche, perché si mangiano tanti sapori e il cuoco o la cuoca mostrano il meglio di sé, si divertono in cucina, propongono un cammino, una ricerca di sapori e materie prime, la propria personalità assoluta, ma di tanto mangiare e degustare c’è ancora la voglia matta?